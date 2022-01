Jednorazowe maseczki i rękawiczki dla zachodniopomorskich DPS-ów

Jednorazowe maseczki oraz rękawiczki trafią do trzydziestu zachodniopomorskich DPS-ów. To kolejna tego typu pomoc w ramach unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”.

Środki ochrony osobistej są obecnie przekazywane domom pomocy społecznej, które złożyły wcześniej zapotrzebowanie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość tego zamówienia to ok. 20 tys. zł.

– Staramy się wspierać zachodniopomorskie instytucje, w tym domy pomocy społecznej w trudnej walce z pandemią, przekazując najpotrzebniejszy sprzęt oraz środki ochrony osobistej. Dzięki unijnemu projektowi „Region Dobrego Wsparcia” realizujemy trzecią taką dostawę – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Realizowane teraz dostawy to blisko 2 tys. opakowań maseczek jednorazowych (opakowanie zawiera 50 szt.) oraz 400 opakowań rękawic jednorazowych (każde po 100 szt.). To trzecie takie zamówienie, w ramach którego zachodniopomorskie instytucje są doposażanie w środki ochrony osobistej czy odzież ochronną, w tym fartuchy medyczne, ochraniacze na obuwie, czepki ochronne, ochronne kombinezony, jednorazowe maseczki i rękawice medyczne, jednorazową pościel oraz płyny do dezynfekcji.

Dostawy realizowane są w ramach unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (lider) w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Oprócz zakupu środków ochrony osobistej, funkcjonują już wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (Wałcz i Chojna), realizowane są sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Prowadzone są też szkolenia dla osób niesamodzielnych (obecnie online). Trwają też prace nad powstaniem mieszkań opieki wytchnieniowej.

Zamówienie jest realizowane i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

