PO: Ceny gazu i prądu są niebezpieczne dla szpitali

niebezpieczny to jest brak remontu budynków szpitalnych przy Arkońskiej, jest to wstyd i żenada

Garncarska

2022-01-10 14:38:13

Gadać o tym że ceny za gaz powinny być niższe to każdy potrafi nawet jak jest z PO. Weźmy na przykład taki Donald Tusk mówi że nie ma takiego guzika do niskich cen gazu, może pan Marchewka ma taki przycisk to marszałek Geblewicz wciskałby go cały cały czas zamiast Tuska by ten się nie męczył i mielibyśmy niskie ceny gazu