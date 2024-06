Po burzach i ulewach 330 interwencji strażaków w ciągu doby

Strażacy interweniowali przy powalonych drzewach. Fot. Agata Jankowska

W piątek od godz. 8.00 do 15.00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zarejestrowało 85 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi. To przede wszystkim zalania piwnic i powalone drzewa. Od czwartkowego popołudnia zanotowano w sumie 330 interwencji.

„Od godziny 8.00 do godziny 15.00 było 85 zdarzeń. Strażacy pracowali przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i usuwaniu wiatrołomów. Najwięcej, po 17 zgłoszeń, było w Szczecinie i Goleniowie. 10 interwencji w Stargardzie” – poinformował PAP dyżurny WCZK w Szczecinie.

Burza spowodowała również uszkodzenia sieci energetycznych. Jak raportuje WCZK, w zachodniej części województwa 5800 odbiorców nie ma prądu, głównie w Goleniowie i okolicach. W koszalińskiej części województwa bez prądu pozostaje ok. 400 gospodarstw domowych. Operatory – Enea i Energa – informują, że awarie mają zostać usunięte jeszcze w piątek, ale w późnych godzinach wieczornych.

W woj. zachodniopomorskim burzowa pogoda utrzymuje się od czwartkowego popołudnia. W Szczecinie i okolicach (pow. stargardzki, pyrzycki, goleniowski) były intensywne opady deszczu. Do piątku rano WCZK zarejestrowało prawie 250 interwencji strażaków i innych służb, które były wzywane m.in. do zalanych budynków i dróg zablokowanych przez powalone drzewa.

„W Szczecinie odnotowaliśmy 83 zdarzenia, w Stargardzie 41, w Goleniowie 39, w Pyrzycach 21, w Policach 13, w Łobzie 10, w Gryfinie 9, w Myśliborzu 7, w Choszcznie 7, w Kamieniu Pomorskim 6” – wyliczał rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. „Nie było osób poszkodowanych” – dodał Kubiak.

W Szczecinie, także w ścisłym centrum miasta, w nocy i w piątek trwało sprzątanie powalonych drzew i połamanych gałęzi. „Straż miejska otrzymała 9 zgłoszeń o połamanych drzewach i konarach drzew na ulicach” – poinformowała PAP Paulina Łątka z biura prasowego UM Szczecin.

Przekazała również, że miejski wydział zarządzania kryzysowego wydał 50 worków z piaskiem dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w celu zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń, w którym znajdował się specjalistyczny sprzęt medyczny.

IMGW ogłosił w piątek alert drugiego stopnia ostrzegający przed burzami. Do godz. 20.00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Lokalnie grad”.

