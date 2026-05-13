Środa, 13 maja 2026 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Po alkoholu pędził ulicami miasta ciężarówką z naczepą

Data publikacji: 13 maja 2026 r. 16:27
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2026 r. 17:35
Po alkoholu pędził ulicami miasta ciężarówką z naczepą
Fot. KPP w Wałczu  

Policjanci z wałeckiej drogówki zatrzymali 54-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, który nie dość, że przekroczył dozwoloną prędkość to jeszcze prowadził pojazd ciężarowy z naczepą po alkoholu. Teraz poniesie tego poważne konsekwencje.

REKLAMA

Podczas patrolu na ulicy Gajowej w Wałczu funkcjonariusze zatrzymali 54-letniego kierowcę ciężarówki z naczepą marki Scania, który przekroczył dozwoloną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał 80 km/h.

W trakcie kontroli policjanci  sprawdzili też stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że prowadził on pojazd w stanie po użyciu alkoholu. Za przekroczenie prędkości został ukarany mandatem wysokości 400 złotych, a za jazdę w po alkoholu odpowie przed sądem.

Mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy. 

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA