Po alkoholu pędził ulicami miasta ciężarówką z naczepą

Policjanci z wałeckiej drogówki zatrzymali 54-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, który nie dość, że przekroczył dozwoloną prędkość to jeszcze prowadził pojazd ciężarowy z naczepą po alkoholu. Teraz poniesie tego poważne konsekwencje.
Podczas patrolu na ulicy Gajowej w Wałczu funkcjonariusze zatrzymali 54-letniego kierowcę ciężarówki z naczepą marki Scania, który przekroczył dozwoloną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał 80 km/h.
W trakcie kontroli policjanci sprawdzili też stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że prowadził on pojazd w stanie po użyciu alkoholu. Za przekroczenie prędkości został ukarany mandatem wysokości 400 złotych, a za jazdę w po alkoholu odpowie przed sądem.
Mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy.
(k)