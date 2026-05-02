Kierowca z promilami, puszki i flaszki w samochodzie

Fot. KPP w Wałczu

Dzięki czujności mieszkańca powiatu wałeckiego z ruchu został wyeliminowany 66-letni kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Wczesnym rankiem dyżurny wałeckiej jednostki policji otrzymał informację o tym, że kierujący pojazdem marki Renault może być w stanie nietrzeźwości. Na miejsce został skierowany patrol ruchu drogowego.

Już w pierwszym kontakcie z kierującym funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że kierowca prowadził pojazd po alkoholu. Badanie alkomatem wskazywało pozytywny wynik - 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,8 promila alkoholu we krwi). Policjanci zauważyli też, że w samochodzie między siedzeniami znajdowały się puszki i inne opakowania po alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany i przyznał mundurowym, że wcześniej pił alkohol. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, grożą mu poważne konsekwencje karne i finansowe.

(k)

