Poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r. 
Butelki po alkoholu w aucie. Świadek uniemożliwił jazdę pijanemu kierowcy

Data publikacji: 20 kwietnia 2026 r. 13:08
Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2026 r. 14:27
Fot. KPP w Kołobrzegu  

Przypadkowy świadek w Ustroniu Morskim (powiat kołobrzeski) zwrócił uwagę na niepokojące zachowanie kierowcy Audi, którego styl jazdy wskazywał, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna nie wahał się ani chwili – zatrzymał pojazd i uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę, odbierając mu kluczyki. Następnie o całym zdarzeniu powiadomił służby.

Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili przypuszczenia zgłaszającego. W samochodzie znaleziono puste butelki po alkoholu, a badanie stanu trzeźwości wykazało, że 39-letni kierowca miał 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja podkreśla, że dzięki zdecydowanej reakcji świadka udało się zapobiec potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze i wyeliminować zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

(k)

Komentarze

kurier codzienny
2026-04-20 13:50:42
odważny .Kilka lat temu w Szczecinie Pan Znojek próbowął zatrzymać pijanego ukraińca na stacji benzynowej .Będzie do końca życia wymagał opieki.ukr dostał 15 lat
