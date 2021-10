Planet Head Day w Galaxy. Pomóż w charytatywnej misji

W sobotę 23 bm. w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie, w godz. 13-18 odbędzie się wyjątkowa akcja charytatywna. Podczas Planet Head Day - w ramach solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworami - na głowach uczestników będą malowane planety, tj. Jowisz, Merkury czy Saturn. Wszystko to, by nagłośnić wydarzenie i pomóc sfinansować leczenie szczecińskiej nauczycielki II LO - Anny Koniarskiej.

Planet Head Day to akcja znana na całym świecie. Nawiązuje do pamiętnej 113. miesięcznej misji NASA na Plutona, podczas, której odkryto, że karłowata planeta ma serce. Celem spotkania w CH Galaxy jest zebranie środków na leczenie Anny Koniarskiej, nauczycielki II LO w Szczecinie. Dwa lata intensywnej walki i chemoterapia nie pomogły, doszło do nawrotu choroby. Niestety niektóre leki, niezbędne w obecnej terapii, nie są finansowane przez NFZ. Dlatego w najbliższy weekend organizatorzy Planet Head Day czyli Rotary Club Szczecin International i Fundacja SAIL, wraz z partnerami akcji oraz uczniami i nauczycielami II LO, rozpoczną misję charytatywną. Przez kolejne 113 dni akcja będzie kontynuowana w mediach społecznościowych. 5 lutego 2022 r. wydarzenie zakończy się wielkim finałem w Galaxy.

