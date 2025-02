Plan na drogi. Powiat porozumiał się z gminami

Porozumienie powiatu z poszczególnymi gminami zostało podpisane podczas ostatniego Forum Samorządowego. Fot. Powiat Policki

Wykaz dróg powiatowych, które mają szansę na remont lub przebudowę do końca 2029 roku, ogłosił Powiat Policki. Inwestycje wykona w uzgodnieniu i ze wsparciem poszczególnych gmin. W tej sprawie zostało podpisane porozumienie. Na liście najważniejszych remontów są 22 pozycje.

W ten sposób został zainicjowany Program Przebudowy Dróg Powiatowych na lata 2025-2029. Porozumienie powiatu z poszczególnymi gminami zostało podpisane podczas ostatniego Forum Samorządowego. Wykaz dróg do remontu uwzględnia, jak zaznaczają sygnatariusze, lokalne potrzeby i priorytety.

– Mam nadzieję, że będziemy wspólnie realizować i wdrażać w życie zapisy tego dokumentu – powiedział Shivan Fate, starosta policki. – Naszym priorytetem jest nie tylko poprawa jakości dróg, ale również odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi. Dzięki tak zaplanowanej współpracy z gminami będziemy w stanie skutecznie realizować inwestycje. Będziemy także regularnie informować mieszkańców o postępach prac oraz wszelkich kosztach związanych z realizacją programu.

Włodarze gmin powiatu polickiego podkreślili potrzebę współpracy.

– Zależało nam, by tę współpracę z nowym starostą zintensyfikować – powiedział Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. – Celem podpisania tego dokumentu jest wprowadzenie nowego charakteru tej współpracy. Można powiedzieć: „droga powiatowa”, ale jest to droga, z której korzystają nasi mieszkańcy, która jest ważna z punktu widzenia miasta.

– Ważna jest także ta solidarność pomiędzy gminami powiatu. Dzięki takiemu skoordynowanemu działaniu nasi mieszkańcy, odwiedzając wszystkie gminy, odczują poprawę jakości tych dróg – dodał Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna.

Zaznaczono również, że program przebudowy dróg powiatowych na lata 2025-2029 zostanie zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem, który będzie uwzględniał kilka kluczowych kryteriów: pilność inwestycji, stopień zaawansowania dokumentacji projektowej oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych i krajowych. Harmonogram ma być regularnie aktualizowany, by dostosować go do zmieniających się warunków oraz potrzeb mieszkańców.

– W gminie Kołbaskowo mamy aż 52 km dróg powiatowych, więc jest to rekord jeśli chodzi o kilometry – powiedziała Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. – Bardzo nam zależało, żeby to porozumienie podpisać, zwłaszcza że mamy do tego porozumienia dołączony harmonogram. To wynik wielu rozmów z mieszkańcami, którzy chcieli wiedzieć, czy i w jakim terminie dana droga zostanie wyremontowana.

Każda z gmin powiatu będzie miała możliwość zgłaszania swoich propozycji oraz potrzeb dotyczących przebudowy dróg powiatowych na swoim terenie. Współpraca pomiędzy samorządem powiatowym a gminami ma na celu nie tylko poprawę jakości dróg, ale także zwiększenie efektywności inwestycji poprzez wspólne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz koordynację działań.

– Zależy nam, by ten harmonogram był realizowany zgodnie z założeniami – mówi Paweł Malinowski, zastępca wójta Gminy Dobra. – Mieszkańcy często nam sygnalizują, że wiele fragmentów wymaga naprawdę intensywnych napraw w celu poprawienia bezpieczeństwa, więc bardzo się cieszymy jako gmina Dobra, że łączymy siły i wspólnie będziemy szukać finansowania.

Realizacja Programu Przebudowy Dróg Powiatowych na lata 2025-2029 planowana jest do grudnia 2029 roku.

Na liście są 22 inwestycje.

W Gminie Dobra: budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3917Z Dobra – Lubieszyn na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Karpackiej, remont drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na wybranych odcinkach (odcinki nr 2, 3 i 6), remont drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na wybranych odcinkach (odcinki nr 1, 4 i 5), przebudowa drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku od skrzyżowania z DP3917Z do pętli autobusowej, rzebudowa drogi powiatowej nr 3911Z Dobra – Bartoszewo w miejscowości Sławoszewo, przebudowa drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku miejscowości Rzędziny, przebudowa drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk – Łęgi, przebudowa drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Słonecznej, budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3919Z w Kościnie.

W Gminie Kołbaskowo: przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”, przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z na odcinku Stobno – Będargowo (I etap), przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z na odcinku Stobno – Będargowo (II etap), przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Będargowo – Warzymice wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów, przebudowa dróg powiatowych nr 3928Z i 3929Z w miejscowości Kamieniec, przebudowa drogi powiatowej nr 3925Z Szczecin – Warzymice, przebudowa drogi powiatowej nr 3929Z Kamieniec – Rosówek, budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na wybranych odcinkach.

W Gminie Police: rozbudowa drogi powiatowej nr 3933Z ul. Cisowa i nr 3934Z ul. Nadbrzeżna, modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, przebudowa drogi powiatowej nr 3906Z Tanowo – Police na odcinku Tatynia – Police na wybranych odcinkach, przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku ul. Wojska Polskiego – ul. Morelowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Asfaltowej

W Gminie Nowe Warpno: remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3901Z na odcinku Myślibórz Wielki – Trzebież.

