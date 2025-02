Ponad 100 mln na drogi w regionie

Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwolą m.in. kontynuować budowę obwodnicy północnej Stargardu.

Do samorządów w województwie zachodniopomorskim trafi w tym roku ponad 101 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie zyskało 18 nowych inwestycji oraz 20 zadań kontynuowanych z lat poprzednich.

Z nowych inwestycji 7 dotyczy dróg powiatowych, a 11 gminnych. Część z nich to zadania, które będą rozpoczęte i zakończone w tym roku, niektóre będą realizowane w ciągu kilku lat. Z rządowych środków pokryte będzie od 50 do 60 procent wartości projektu.

- Nowe lub zmodernizowane drogi to realna poprawa komfortu życia mieszkańców - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Łatwiej im każdego dnia przemieszczać się między danymi punktami, mogą szybciej dotrzeć do celu, ale przede wszystkim zwiększa się ich bezpieczeństwo w podróży. Co najważniejsze poprawiamy infrastrukturę nie tylko na drogach ekspresowych czy autostradach, ale także lokalne odcinki dróg w miastach i mniejszych miejscowościach, czyli tam, gdzie mieszkańcy codziennie pokonują trasy jadąc do pracy, szkoły czy na zakupy.

Największe dofinansowanie na nowe zadania otrzymają m.in. powiat sławieński na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rusinowo – Barzowice (prawie 11 mln zł); Kołobrzeg na przebudowę ul. Okopowej (ponad 7 mln zł); Mielno na rozbudowę ul. Nadbrzeżnej w Gąskach (prawie 10 mln zł), Goleniów na rozbudowę drogi w miejscowości Marszewo (prawie 9 mln zł) i Stargard na budowę obwodnicy północnej w ciągu ulicy Hanzeatyckiej (ponad 6 mln zł).

Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg przebudowane zostaną m.in. droga powiatowa na Skwierzynkę w Koszalinie, ulica Szpitalna w Resku, ul. Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim, ul. Niedziałkowskiego w Myśliborzu, ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach i ul. Piwna w Połczynie Zdroju.

Na zadania wieloletnie dofinansowanie otrzymały: Świnoujście (2 zadania), Koszalin (2 zadania), powiat policki, powiat stargardzki, Stargard, Białogard, Rewal (2 zadania), Będzino, Dobra (2 zadania), Trzebiatów, Ińsko, Wałcz, Nowogródek Pomorski, Drawsko Pomorskie (2 zadania) i Kołobrzeg.

(as)