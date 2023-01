Plaga kradzieży w szczecińskich sklepach

Jest takie stare powiedzenie, że to złodziej pilnuje ciebie, a nie ty złodzieja. I niestety, jest to głęboka prawda. Co jakiś czas przekonujemy się o niej na własnej skórze. Szczególnie boleśnie odczuwają to właściciele różnego rodzaju sklepów, gdzie kradzieże są wręcz plagą.

Złodziejskie metody są różne i w slangu „jumaczy”, jak nazywają siebie złodzieje, mają swoje określenia. Najpopularniejsze są „wpadł i wypadł” oraz „na wydrę”. Jakkolwiek by tych sposobów nie nazywać, są one bardzo szkodliwe i właścicielom sklepów przynoszą ogromne straty.

Jak wynika z danych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w 2022 roku zanotowano w mieście łącznie prawie 5600 kradzieży sklepowych. Należy jednak rozgraniczyć rodzaj czynu – może on stanowić zarówno przestępstwo, jak i wykroczenie. Przy czym „przestępstwo jest czynem zabronionym i uznanym za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego” natomiast wykroczenie jest to „czyn społecznie szkodliwy (nawet w stopniu znikomym), zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany”. W szczecińskich statystykach do kradzieży sklepowej zakwalifikowano jako przestępstwo blisko 920 przypadków. Znacznie więcej czynów zabronionych dotyczyło kradzieży w sklepach, a zakwalifikowanych jako wykroczenie. W tej grupie odnotowano blisko 4700 przypadków.

Wzrost liczby kradzieży nasila się szczególnie w okresie popularnych imienin oraz przed świętami. Złodzieje nie świętują i nie mają urlopów: – W ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy blisko 280 przypadków kradzieży sklepowych zakwalifikowanych jako przestępstwo. Natomiast blisko 1190 przypadków kradzieży sklepowych zakwalifikowaliśmy jako wykroczenie – informuje mł. aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy KMP w Szczecinie. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI