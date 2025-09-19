Piątek, 19 września 2025 r. 
„Piwo z Mentzenem”. Kampania w anegdotach [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 19 września 2025 r. 21:39
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 21:39
„Piwo z Mentzenem”. Kampania w anegdotach
 

Najświeższe „Piwo z Mentzenem” w Szczecinie, na które przewodniczący Nowej Nadziei zaprosił mieszkańców w sobotę, 19 września, niemal w całości poświęcił kampanii wyborczej.

Sławomir Mentzen, lider Konfederacji i przewodniczący Nowej Nadziei, choć nie dostał się do drugiej tury, w wyborach prezydenckich odegrał – jak wiadomo – znaczącą rolę. Zmobilizował sporą cześć elektoratu, w tym głównie ludzi młodych, którzy w drugiej turze zagłosowali na Karola Nawrockiego.

Spotkanie miało charakter lekki, anegdotyczny. S. Mentzen opowiadał o trudnych początkach kampanii, kiedy na wiece przychodziło tylko „po 200, 300 osób”, o kampanii „zimowej”, w śniegu i mrozie, kiedy ku zaskoczeniu wszystkich „ludzie przychodzili na wiece polityczne”.

Opowiadał o chorobach, w tym o „łokciu tenisisty” (od nieustannego podawania ręki), których nabawił się w trakcie kampanii, o debacie w TVP, kiedy przez cztery godziny bez możliwości skorzystania z toalety i jakiejkolwiek przerwy uczestniczył w starciu z kontrkandydatami na prezydenta.

Mówił też o bieganiu po wiecach, hulajnodze, kłamstwach mediów mainstreamowych, no i o swoich przeciwnikach politycznych. O zwycięzcy wyścigu do Pałacu Prezydenckiego powiedział, że jak dotąd spełnia swoje obietnice, które złożył, podpisując „deklarację toruńską”. - Oby tak dalej - dodał.

(K)

