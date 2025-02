"KO i PiS to gangrena polskiej demokracji"

Zwolennicy Sławomira Mentzena uważają, że inni kandydaci na prezydenta RP kopiują część jego przekazu. Fot. Dariusz Gorajski

Tylko Sławomir Mentzen może zakończyć wojnę polsko-polską - przekonywali podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Szczecinie członkowie Konfederacji. Jak mówili, jednym z głównych atutów ich kandydata na prezydenta RP jest to, że wierzy w to, co głosi. Czego nie można powiedzieć o jego rywalach.

- W ubiegłym tygodniu inne komitety informowały, że rozpoczynają zbiórkę podpisów. My skończyliśmy zbiórkę. Zebraliśmy przeszło 400 tys. podpisów w ciągu dwóch tygodni. W czwartek przekazaliśmy 250 tys. podpisów Państwowej Komisji Wyborczej, w tym tygodniu przekażemy kolejne 150 tys. - pochwalił się Michał Wójtowicz, wiceprzewodniczący szczecińskiej Nowej Nadziei, ugrupowania wchodzącego w skład Konfederacji.

Piotr Nowek z Nowej Nadziei mówił, że Sławomir Mentzen odwiedził ponad 100 miast w Polsce. A jego zamiarem jest, aby "wreszcie coś w Polsce zmienić". Sławomir Mentzen chce powstrzymać Zielony Ład, który członkowie Konfederacji nazywają "szaleństwem". Według nich Zielony Ład jedynie podniesie koszty życia zwykłych ludzi, a nie wpłynie znacząco na globalny klimat, ponieważ najwięksi truciciele, Stany Zjednoczone i Chiny, do surowych europejskich restrykcji nie zamierzają się stosować.

- Kolejna sprawa: prawdomówność. Inni kandydaci mają takie poglądy, jakie są modne, jakie są potrzebne w danej chwili. Mentzen od dawna trzyma się swoich postulatów, od lat mówi to samo, cieszy nas niezmiernie, że przebija się to na szersze wody, że inni kandydaci go kopiują - dodawał Piotr Nowek. - Jeśli chcecie skończyć wojnę polsko-polską, PO - PiS, zapraszam do głosowania na Sławomira Mentzena.

- KO i PiS to gangrena polskiej demokracji - wtórował swojemu koledze Patryk Wójcik. - Od lat obie partie grają w wojnę polsko-polską, dzielą Polaków. Przez nich mamy chaos prawny, prawie że konstytucyjny. Nie chcą go rozwiązać, pogłębiają go. Za to Sławomir Mentzen proponuje reset konstytucyjny, który popiera wielu profesorów prawa.

Zwolennicy Mentzena deklarują, że ze spokojem przyjęli decyzję Grzegorza Brauna z Konfederacji o kandydowaniu na urząd prezydenta. Przewidywano bowiem, że zabierze Sławomirowi Mentzenowi połowę elektoratu, a nic takiego się nie wydarzyło.

Co do wojny na Ukrainie, Michał Wójtowicz podkreślał, że jego środowisko jest absolutnie przeciwne angażowaniu polskiego wojska w ten konflikt. Jak stwierdził, Polacy przekazali Ukraińcom dużo sprzętu, dużo uzbrojenia - i to wystarczy.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. ©℗

(as)