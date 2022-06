PiS: "Wprowadzamy niskie podatki". Polski Ład poprawiony

Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłasza: mimo poważnych ekonomicznych zawirowań wprowadzamy niskie podatki – i naprawiamy to, co było złe w Polskim Ładzie. Najważniejsze elementy polityki fiskalnej prawicy to kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy złotych oraz obniżenie podatku PIT z 17 proc. do 12. proc.

Nowelizacja Polskiego Ładu – która jest, czego rządzący nie ukrywają, reakcją na krytyczne głosy wobec pierwotnych założeń reformy – wchodzi w życie od 1 lipca, ale z mocą obowiązującą od początku roku.

- Kwota wolna od podatku to 30 tysięcy złotych – przypomniał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej poświęconej nowej wersji Polskiego Ładu. - To najwyższa kwota wolna od podatku. Nigdy takiej kwoty nie było. To jedno z najbardziej korzystnych rozwiązań. Przypomnę: wiele ugrupowań liberalnych mówiło o kwocie wolnej od podatku, zachęcało do niej, wpisywało ja do swoich programów, ale nigdy jej nie wprowadziły w takiej wysokości, o której dzisiaj mówimy, którą wprowadziliśmy od 1 stycznia, a którą utrzymujemy nowelizacją od 1 lipca.

Drugi filar niskich danin to próg podatkowy w kwocie 120 tys. zł. Przez Prawo i Sprawiedliwość został podniesiony z kwoty 85 tys. zł. Ten ruch ma być w zamyśle rządu odpowiedzą na rozwój gospodarczy Polski. Po tej zmianie podatek w wysokości 32 proc. ma płacić o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba ma się zmniejszyć z 1,24 mln do 613 tys.

Obniżka podatku PIT do 12 proc.

Ważnym elementem nowelizacji jest obniżenie podatku PIT z 17 do 12 proc.

- To rzecz bez precedensu – podkreślał wojewoda. - Takiej stawki nie było nigdy. Było takie ugrupowanie, które wiele lata temu głosiło stawkę „trzy razy piętnaście”, i nigdy tego nie zrealizowało. A my w środku bardzo trudnej sytuacji gospodarczej – związanej z wojną na Ukrainie i tymi wszystkimi reperkusjami pocovidowymi, które dotykają światową gospodarkę – obniżamy podatek PIT do 12 proc. Porządkujemy system podatkowy. Robimy go bardziej przejrzystym. Zostawiamy więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków.

Robert Muszyński, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, mówił o bardziej szczegółowych rozwiązaniach zawartych w nowelizacji. To na przykład możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od kwoty opodatkowania. Dotyczy to przedsiębiorców będących na podatku liniowym, na karcie podatkowej i na ryczałcie.

- Ustawa wprowadza bardzo duży pakiet rozwiązań prorodzinnych – stwierdził dyrektor. - Zakłada preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców. Skorzystają oni z podwójnej kwoty wolnej.©℗

