PiS: "Uchwała PKW godzi w polską demokrację"

Odpowiedzią PiS na decyzję PKW jest zbiórka pieniędzy. Fot. Alan Sasinowski

Odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości to cios w polską demokrację - przekonywali we wtorek szczecińscy politycy partii Jarosława Kaczyńskiego. Uważają, że obecna władza chce ich zniszczyć.

Państwowa Komisja Wyborcza zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 miliona złotych. Dotacja PiS ma być pomniejszona o 10 mln zł. Partia może też zostać pozbawiona subwencji na 3 lata.

- To uchwała niezgodna z prawem. Godzi w polską demokrację - mówił we wtorek na konferencji prasowej na Jasnych Błoniach poseł Zbigniew Bogucki. - Od dwudziestu lat PKW i Sąd Najwyższy miały ugruntowane stanowisko, czym może zajmować się PKW. To sprawozdanie komitetu wyborczego. A jak było teraz? PKW nie może badać podmiotów innych niż komitet wyborczy. Chyba że ma bardzo jasne dowody, że komitet wyborczy wiedział o innych działaniach. Nikt tego nie dowiódł, bo nie można było tego dowieść, bo takich kontaktów nie było. Tak mówi analiza Krajowego Biura Wyborczego - to nie jest analiza PiS-owska, to nie jest analiza polityczna. Z drugiej strony mamy opinię niezależnego biegłego rewidenta - wskazanego przez Państwową Komisję Wyborczą! - i w swoich konkluzjach rewident stwierdził w sposób kategoryczny: komitet wyborczy PIS w wyborach parlamentarnych nie naruszył przepisów kodeksu wyborczego. Co robią niektórzy członkowie PKW? Wyrzucają oba te dokumenty do kosza.

Bogucki przekonywał, że PiS został potraktowany przez PKW na zupełnie innych zasadach niż pozostałe partie - dlatego, że uległ naciskom obecnie rządzących. PiS przygotował listę 40 nielegalnych działań PO, takich samych jak te, które zarzuca się partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z tych działań jest poprzedni Campus Polska, który odbywał się podczas kampanii wyborczej. Jak argumentował Bogucki, Campus Polska był formą agitacji wyborczej, być może nielegalnie finansowanej z zagranicy, a na pewno ze środków publicznych, czyli samorządowych.

- Koalicja 13 grudnia będzie dążyć do likwidacji PiS, ale mamy nadzieję, że PKW zanalizuje te uchybienia PO i wyciągnie konsekwencje - stwierdził radny Krzysztof Romianowski.

- PKW wydała decyzję w oparciu nie o kryteria prawne, ale w oparciu o kryteria polityczne. W naszej ocenie to haniebne. Naruszyli kilka konstytucyjnych zasad - dodawał radny Rafał Niburski.

Odpowiedzią na decyzję PKW jest zbiórka pieniędzy PiS wśród swoich sympatyków.

- Układ patowładzy się zamyka - stwierdził poseł Artur Szałabawka. - Nasze inicjatywy mają na celu zapobiec temu.

Premier Donald Tusk decyzję PKW skomentował tak: "PiS gwałcił (zasady - przypis AS) w sposób bezwstydny i ciągły. Więc w tym sensie jestem bardzo zadowolony, że okazało się, że neutralna z definicji PKW podzieliła opinię chyba powszechną w narodzie, że nie tylko kradli, ale też te pieniądze, które zawłaszczyli, wykorzystali do nierównej walki politycznej". ©℗

(as)