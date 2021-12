PiS: "Trwa wielka ofensywa inwestycyjna"

- Cokolwiek o nas będą mówić nasi oponenci, cokolwiek pod nasze biura poselskie będą przynosić, jakiekolwiek epitety będą pod naszym adresem padały, to nigdy nie odbiorą nam jednego: że czas od 2015 do dzisiaj to czas wyjątkowy dla Pomorza Zachodniego, dla naszych mieszkańców - dodawał J. Brudziński. - Tyle inwestycji, tyle działań. Gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to mielibyśmy to, co mieliśmy za czasów rządów naszych poprzedników. Inwestycje z naszego regionu były przenoszone, jak budowa tunelu w Świnoujściu na budowę tunelu pod martwa Wisłą w Gdańsku.

- W ostatnią sobotę spotkaliśmy się w biurze pana ministra Adamczyka w Krakowie, był pan premier Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki, inne osoby z kierownictwa partii - opowiadał europoseł. - Rozmawialiśmy o inwestycjach. W trakcie rozmowy pan premier Jarosław Kaczyński zapytał o obwodnicę Szczecina. To pokazuje, że dla naszego lidera, dla Jarosława Kaczyńskiego, tak jak dla jego świętej pamięci brata, Lecha Kaczyńskiego, silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu.

Europoseł Joachim Brudziński mówił o "złych emocjach" i "agresji" przeciwników prawicy, którzy wygłaszają wulgarne hasła czy przynoszą trumny pod siedzibę PiS. Mimo tych ataków, zapewnił europoseł, rząd PiS nie ulega złym emocjom, nie odpowiada pięknym za nadobne, ale realizuje to, co obiecał Polakom.

Edek 2021-12-23 14:55:44 Brawo Rzad tak trzymać.Nareszcie ktoś mądrze wydaje pieniadze podatników. Jak słyszę tekst ministra finansów POprzedniej wladzy ,,pieniędzy nie ma i nie będzie,, to ręce opadają. Pieniądze byly dla złodziei VAT i innych aferzystów.Nigdy więcej tej skompromitowanej wladzy ,wielokrotnie POKOnanych POlitykow nie wolno dopuścić do wladzy bo zafundują nam drugi Kuwejt ,sam piach i kamienie.Bedzie tunel w Świnoujściu,bedzie skonczona S3 i będzie normalnie jak w XXI w.Powodzenia w realizacji

FotoZbigniew 2021-12-23 14:48:01 Pięknie się chłopaki (w PiS kobieta to inkubator) ustawili do zdjęcia. Rączki złożone do modlitwy będą punkciki u Ojca Dyrektora i słuchaczy. Foto Zbigniew jak zwykle przy plakatach i wizualizacja kolejne zdjęcie do albumu. W TVPiS chcieli pokazać prezentacje obwodnicy ale zapomnieli że prezentacje robiły pociotki od których nic nigdy nie wymagali i wyszło jak zawsze czyli śmiesznie nic nie widać i nie słychać (a może tak miało być by nic nie wiedzieć) ale widzowi TVPiS i tak wystarczy.

Prawda 2021-12-23 14:35:56 To jest przetarg na projekt a nie budowę obwodnicy. Budowę S6 z Goleniowa do Koszalina trzeba zaliczyć PO. Umowy na budowę S6 podpisano za czasów końca rządów Ewy, a dniu podpisania umów musiały być zapewnione pieniądze na ich realizację. PIS może sobie zaliczyć obwodnicę Wałcza, odcinek S3 od Miekowa do Świnoujścia. To PiS w 2015 zablokował przetargi S6 od Koszalina do Gdanska. Pieniądze poszły na Ski na wschodzie Polski. Dopiero teraz są rozstrzygane przetargi na S6 od Koszalina do Bozegopola

Mirek 2021-12-23 14:28:52 Z promów też będą rozliczać, na razie to pieniądze na projekt.

Pis da 2021-12-23 14:28:48 Litości. Korzystają z kasy znienawidzonej UE, zaklepanej kilkanaście lat temu... Ich to jest stempka w Stoczni, ich jest budżet wojwództwa i samorządów okrojony do granic możliwości, ich też są lasy, ktore wyglądają jak pobojowisko i są tylko po to by pisowski budżet tuczyć... W końcu, ich są pieniądze obywateli, ktore po cichu są coraz mniej warte i wydawane na kariery takich specjalistów jak mejza czy obajtek i inne jacyny. W końcu, ich jest poczucie obywatela, że po prostu jest robiony w...

jerzykb 2021-12-23 13:39:08 Platforma obiecywała i obiecuje,lub wycofywała się z obietnic, a Prawo i Sprawiedliwość nie gada tylko realizuje. Tym różnią się te dwie partie.Brawo PiS.

tęczowy rowerek 2021-12-23 13:38:21 a na strefę relaksu z palet jak Warszawie to kasy nie ma .A plac Adamowicza aż o to prosi .