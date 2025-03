PiS rozlicza rządzących z niespełnionych obietnic

Politycy PiS uznali odmowę przyjęcia symbolicznego kanistra za potwierdzenie, że obietnica wyborcza nie zostanie spełniona. Fot. Karol Ciepliński

Szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym członkowie młodzieżówki tej partii, przypomnieli o niezrealizowanych obietnicach wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

Działacze spotkali się z dziennikarzami w środę 19 marca przed szczecińską siedzibą Platformy Obywatelskiej przy al. Papieża Jana Pawła II. Po spotkaniu próbowali wręczyć pracownikowi biura symboliczny kanister, mający przypominać o wysokich cenach paliwa.

- Koalicja 13 grudnia to koalicja niespełnionych obietnic - mówił Piotr Gągoliński z Forum Młodych PiS. - Obiecali podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tys. zł. I co? Znowu nie dotrzymali słowa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał podniesienie tej kwoty do 30 tys. zł i słowa dotrzymał. Koalicja rządząca obiecała akademiki za złotówkę - słowa nie dotrzymali. Ponadto Koalicja Obywatelska, czyli inaczej mówiąc Koalicja Obłudy obiecała paliwo po 5,19 zł. Tego słowa również nie dotrzymali.

Politycy PiS uznali odmowę przyjęcia symbolicznego kanistra za potwierdzenie, że obietnica wyborcza nie zostanie spełniona. ©℗

(CK)