PiS „strzela” w Tarczę Wschód

„Europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim zagłosowali ostatnio za tym, żeby decyzje dotyczące polskiej armii i bezpieczeństwa naszego kraju nie były podejmowane w Warszawie, lecz w Brukseli, a de facto przez Berlin czy Paryż. Wszystkie piękne hasła zapisane w rezolucji PE pozostaną tylko na papierze” - w trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej w sobotę (15 marca) przed siedzibą szczecińskiej Platformy Obywatelskiej, mówił poseł Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości.

Prawo i Sprawiedliwość kontestuje przyjętą przez PE rezolucję, w której Tarcza Wschód - mająca na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO - została uznana za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Europarlamentarzyści PiS głosowali przeciw niej. Uznając, że rezolucja jest „szkodliwa dla polskiego bezpieczeństwa".

- Donald Tusk zgodził się na rezolucję, która odbiera możliwość decydowania o polskim bezpieczeństwie, armii, polskim żołnierzu tutaj, w Polsce. Mówi, że jesteśmy idiotami - wskazując na Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem to Donald Tusk i jego ekipa zachowują się właśnie jak „pożyteczni idioci". Zgodzili się na uchylenie zasady jednomyślności. Co jest szalenie niebezpieczne, Polska armia będzie mogła zostać wysłana nawet tam, gdzie nie będzie chciała tego Polska. Natomiast my - jako PiS - stoimy na straży polskiej suwerenności - mówił w trakcie sobotnie konferencji Zbigniew Bogucki, poseł PiS. ©℗

