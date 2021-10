PiS krytykuje podwyżkę ceny wywozu śmieci w Szczecinie

Szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują władze miasta za podwyżki opłat za wywóz śmieci. Przekonują także, że Szczecin na Polskim Ładzie nie straci.

- W tej kadencji szykuje się już czwarta podwyżka wywozu odpadów - mówi Marcin Pawlicki. - Dla wielolorodzinnej zabudowy od początku tej kadencji to, sumując wszystkie podwyżki, wzrost o 132,5 procenta. Startowaliśmy z 4 złotych za metr sześcienny, teraz prezydent Piotr Krzystek zaproponował cenę 9,30. Aktualnie mamy 8,80. Dla jednorodzinnej zabudowy to 110 procent podwyżki. Startowaliśmy z poziomu 50 złotych, mamy teraz 99,9. Planowane jest 105 złotych. Dla szczecinian to bardzo dużo.

Kurzawa: Mieszkańcom żyje się drogo

Według polityków prawicy argument, że te podwyżki są potrzebne, aby spiąć budżet, jest nietrafiony, skoro miasto prowadzi tak duże i kosztowne inwestycje jak budowa stadionu Pogoni czy Aquaparku. Poza tym, dodają, teraz zgodnie z prawem system wywozu śmieci nie musi się bilansować.

- Jak żyje się dziś mieszkańcom Szczecina? Odpowiedź jest prosta: drogo - ocenia Agnieszka Kurzawa. - Mamy tych podwyżek bardzo dużo. Wzrosły opłaty w Strefie Płatnego Parkowania. Opłata dodatkowa wzrosła o 300 procent, strefa A - o 28 procent, strefa B - o 74 procent. Bilety dla uczniów na Arkonkę zdrożały o 400 procent, opłata za żłobek - o 32 procent. Co do podatki za nieruchomości - ustalono najwyższe stawki. Apelujemy do prezydenta Krzystka, aby wstrzymał się z zabieraniem coraz większych pieniędzy z kieszeni mieszkańców.

Romianowski: Skandaliczny wzrost cen

Krzysztof Romianowski wszystkie te wzrosty cen nazywa "skandalem". Podkreśla, że odpowiedzialni za nie są nie tylko prezydent, ale i współrządząca w naszym mieście Platforma Obywatelska.

- To niedorzeczność i aberracja - podsumowuje podwyżki radny.

PiS przekonuje także, że, wbrew temu, co twierdzi magistrat, nasze miasto nie straci na Polskim Ładzie.

- Prezydent Krzystek straszył, że Szczecin stracił na pandemii 80 milionów złotych - opowiada Pawlicki. - Przez wiele miesięcy mieliśmy taką retorykę. Okazało się, że nie stracił. Dostał dofinansowanie w wysokości 110 milionów. Tak samo samorząd nie straci na Polskim Ładzie. Jednostki samorządu terytorialnego zyskają na Polskim Ładzie ponad 10 miliardów.©℗

