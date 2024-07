Śnięte ryby w Słonecznym. Jezioro bez oznak skażenia?

Tym razem to przyducha jest przyczyną śnięcia około 100 ryb w Jez. Słonecznym na Gumieńcach w Szczecinie. Fot. Jarosław Stępski

Tym razem to w Jeziorze Słonecznym, na szczecińskich Gumieńcach, zauważono śnięte ryby. Z badań wody, przeprowadzonych w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w poniedziałek (1 lipca), wynika jednoznacznie, że powodem wymierania ryb w tym zbiorniku jest przyducha.

Słoneczne jeziorem jest tylko z nazwy. Faktycznie to zbiornik retencyjny (w nadzorze Wód Polskich - przyp. aut.). Na dodatek dość płytki - ma do 1,5 metra w najgłębszym miejscu. Co ma znaczenie, bo upały wpływają na pojawiający się co pewien czas deficyt tlenowy w wodach Słonecznego.+ A właśnie to - nie licząc katastrofy ekologicznej, czyli skażenia metalami ciężkimi, do jakiego doszło w ub. roku - jest najczęstszą przyczyną śnięcia ryb w tym zbiorniku.

Jednak z uwagi na kryzys związany z Odrą i zagrożenie złotą algą, także ten kontekst przyczynowy był brany pod uwagę przy wyjaśnianiu okoliczności i przyczyn weekendowego (29 czerwca) śnięcia ryb w Jez. Słonecznym.

- Interwencyjnie, w poniedziałek rano, pobraliśmy próbki wody ze Słonecznego - mówi Michał Ruczyński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Wyniki wskazują, że mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami tlenowymi w wodzie gumienieckiego jeziorka. Krótko mówiąc: wystąpiła przyducha, która doprowadziła do śnięcia ryb. Nie stwierdzono skażenia chemicznego zbiornika.

Naliczono około 100 śniętych ryb podczas wizji lokalnej, przeprowadzonej przez przedstawicieli Wód Polskich jeszcze w weekend. Zostały podjęte dopiero w poniedziałek.

- Próbki wody pobrano także pod kątem ewentualnego wystąpienia złotej algi. Jednak wyniki analizy pod tym kątem będą znane dopiero za kilka dni - dodaje Michał Ruczyński, rzecznik prasowy WIOŚ w Szczecinie.

Pod kątem śnięcia ryb na bieżąco jest natomiast monitorowana zarówno Odra, jak też Jezioro Dębskie. W tych wodach od tygodnia nie pojawiły martwe ryby - jak zapewnia Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa wojewody zachodniopomorskiego. ©℗

(an)