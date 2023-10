Piotr Krzystek, Zbigniew Bogucki i Olgierd Geblewicz o „Kurierze”…

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina:

„Kurier” nabył już pełne prawa emerytalne, ale mimo wieku cały czas trzyma się nieźle. Dla mnie od dawna to jedyny lokalny dziennik, w którym można znaleźć najważniejsze informacje ze Szczecina i o Szczecinie. Nie mam ochoty czytać treści dostarczanych przez partie polityczne albo wiadomości, które w głównej mierze pochodzą z innych miast. „Kurier” daje tę gwarancję. Dlatego każdego poranka z przyjemnością sięgam po lekturę.

Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski

Szanowni Państwo! W tym roku obchodzimy 78. rocznicę powstania „Kuriera Szczecińskiego”. Jest to najstarszy na Pomorzu Zachodnim dziennik o tematyce społeczno-politycznej, który na przestrzeni tego długiego czasu stał się jednym z symboli ziemi szczecińskiej. Dla wielu mieszkańców Szczecina i regionu Dziennik był i pozostaje nie tylko źródłem wiedzy o świecie, kraju, województwie i mieście, ale również ważnym elementem ich codziennego życia, w które wpisana jest jego lektura. Z okazji rocznicy powstania „Kuriera Szczecińskiego” składam całemu zespołowi redaktorskiemu i wszystkim jego pracownikom najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję, że informujecie o faktach i wydarzeniach ważnych dla mieszkańców, nagłaśniacie problemy i podejmujecie interwencje w sprawach dotykających ludzi, objaśniacie otaczającą nas rzeczywistość społeczną, ekonomiczną i polityczną. Życzę Państwu powiększającego się grona czytelników, ludzkiej życzliwości, powodzenia w realizacji projektów zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego

78 lat działalności gazety, to ogrom czasu. Nie powiem niczego odkrywczego, jeśli stwierdzę, że ostatnie lata okazały się dla rynku medialnego ekstremalnie trudne. W społeczeństwie podzielonym skrajnie różnymi wizjami państwa wiele mediów straciło umiejętność obiektywnego opisywania faktów. Na naszych oczach dokonała się bolesna przemiana środowiska, które kiedyś – nie bez szacunku – nazywane było „czwartą władzą”. W idealnym świecie media jako składowa kontroli społecznej, stanowią nieodzowny element demokracji. Pamiętam czas, gdy „Kurier” był popołudniówką, na którą mieszkańcy Szczecina czekali pod kioskami. Potrafił opisywać rzeczywistość inaczej, niż czyniły to organa partyjne w czasach słusznie minionych. Okres transformacji ustrojowej w Polsce też nie był dla mediów łatwy, bo trzeba było znaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej. Znalezienie odpowiedniego modelu biznesowego było nie lada wyzwaniem, przez które nie wszyscy przebrnęli. „Kurier Szczeciński” pozostał w rękach pracowników, zachowując regionalny i niezależny charakter. Zdaję sobie sprawę z tego, że był to niezwykle trudny i burzliwy proces. Ale udało się – choć nie jest to zwycięstwo dane raz na zawsze, bo codzienność niesie wciąż nowe wyzwania. Mam pełną świadomość, jak trudnym zadaniem jest dzisiaj praca dziennikarza. Wykonywana z poczuciem odpowiedzialności za słowo i świadomością, że ma wpływ na otoczenie, jest swego rodzaju misją. Życzę „Kurierowi”, by potrafił sprostać owej misji. By nadal był częścią historii Szczecina i całego Pomorza Zachodniego. Przez następne 78 lat i znacznie dłużej.