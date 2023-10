Koalicja Samorządowa odcina się od Bezpartyjnych Samorządowców

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek krytykuje Bezpartyjnych Samorządowców.

"Z ogromnym rozczarowaniem i zażenowaniem przyjęliśmy informację o zarejestrowaniu przez Bezpartyjnych Samorządowców partii o nazwie stworzonej ze zbitki nazw dwóch, współpracujących ze sobą organizacji: naszej – Koalicji Samorządowej OK Samorząd – oraz Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski!" - tak rozpoczyna się stanowisko Koalicji Samorządowej OK Samorząd. Wiceprzewodniczącym zarządu krajowego KS OK Samorząd jest prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

W dalszej części oświadczenia przeczytamy: "Koalicja Samorządowa OK Samorząd funkcjonuje jako federacja stowarzyszeń i organizacji samorządowych od grudnia 2020 roku. Utworzyli ją samorządowcy, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie Bezpartyjnych. Stało się tak właśnie dlatego, że nie akceptowaliśmy metod działania dolnośląskiej grupy Bezpartyjnych Samorządowców – metod, takich jak choćby kradzież nazwy naszej organizacji. Jak widać dolnośląscy samorządowcy spod znaku Bezpartyjnych wstydzą się dziś swojej kolaboracji z PiS, dlatego muszą posuwać się do kradzieży nazwy prawdziwych i niezależnych samorządowców, skupionych w Koalicji Samorządowej OK Samorząd".

Koalicja Samorządowa OK Samorząd uważa, "że to oszustwo polityczne, świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej oraz nieuczciwa próba zbudowania własnej pozycji na naszym dorobku i wizerunku. Kolejny raz Bezpartyjni Samorządowcy pokazali, że interes polityczny stawiają ponad uczciwość i samorządową rzetelność".

Koalicja Samorządowa OK Samorząd zapowiada kroki prawne, zmierzające do zakazu stosowania nazw jej stowarzyszeń w nazwie partii politycznej.

W tej sprawie zabrał głos także Piotr Krzystek. Na Facebooku napisał: "W ostatnich dniach jestem często pytany o Bezpartyjnych Samorządowców lub co gorsza – z nimi kojarzony. Pytacie czy popieram i kogo mógłbym wskazać. Odpowiadam zatem publicznie – nikogo.

Nie mam nic wspólnego z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Nasze drogi rozeszły się już dawno, gdy okazało się, że ci niby bezpartyjni zachowują się dokładnie tak jak partia polityczna. I jako partia są zarejestrowani. Jakby tego było mało, na Dolnym Śląsku weszli we współpracę z ugrupowaniem, które konsekwentnie niszczy samorządy. Nie ma i nie będzie na to mojej zgody. Jest wiele innych formacji zasługujących na Wasz głos".

(as)