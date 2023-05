Obchody Dnia Flagi w Szczecinie. Barwy, które jednoczą Polaków [GALERIA]

Drugiego maja w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi. Szczecińskie obchody odbyły się tego dnia pod Pomnikiem Czynu Polaków. Fot. Dariusz Gorajski

Drugiego maja w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji również w Szczecinie, tradycyjnie na Jasnych Błoniach pod Pomnikiem Czynu Polaków odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem lokalnych władz.

Obchody rozpoczęły się w południe od kompanii honorowej. Po hymnie państwowym, krótkie przemówienie wygłosił prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- To symbol bliski sercu każdego Polaka, każdego obywatela, każdego patrioty - tak mówił o znaczeniu biało-czerwonej flagi.

Prezydent przypomniał historię symbolu, którego barwy od zarania dziejów towarzyszyły narodowi polskiemu, zwłaszcza w przełomowych historycznych momentach. Przypomnijmy, że biało-czerwonej flaga symbolem państwa polskiego została ustanowiona w 1831 roku.

- Te barwy zawsze budzą dobre emocje - podkreślił Piotr Krzystek. - W nas Polakach, w nas tych, którzy w nich szukają źródeł naszej tożsamości, związków z historią i kulturą. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, jakiej jesteśmy narodowości, czy wierzymy w Boga czy nie, jaki mamy światopogląd, do jakiej partii należymy, czy z którą sympatyzujemy - to nie ma znaczenia. Te barwy biało-czerwone tworzą z nas wielką rodzinę Polaków, rodzinę ludzi, którzy szanują ojczyznę, którzy wiedzą i znają jej wartość. Te barwy są z nami od urodzenia.

Dodał też, że dziś poczucie narodowej tożsamości ma szczególne znaczenie: - Polska to nie jest dobro dane nam raz na zawsze. Musimy o nie dbać, musimy działać w poczuciu odpowiedzialności, w poczuciu szacunku do drugiego człowieka, bo Polska jest tym miejscem, gdzie każdy może znaleźć swoją przestrzeń do realizacji swoich planów, ambicji i marzeń - mówił.

Po przemówieniu prezydenta Szczecina, zgromadzeni odmówili modlitwę, której przewodził wikariusz generalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ksiądz biskup Henryk Wejman.

Obchody Święta Flagi zakończyło odprowadzanie kompanii honorowej i złożenie wieńców pod Pomnikiem Czynu Polaków. ©℗

(aj)