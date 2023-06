Ogólnopolska Koalicja Samorządowa w Szczecinie. Postulaty wobec władzy centralnej

Samorządowcy skupieni w OKS sprzeciwiają się centralizacji władzy w Polsce. Fot. Dariusz Gorajski

Zrekompensowanie ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT, uzupełnienie luki w finansowaniu oświaty, wprowadzenie samorządowej tarczy antyinflacyjnej - to niektóre z postulatów Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, której jednym z liderów jest prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Członkowie tego ruchu w sobotę obradowali w szczecińskim hotelu Radisson Blue.

- W ostatnim czasie samorząd nie ma dobrej passy u rządzących - mówił Piotr Krzystek. - Sytuacja finansowa gmin, powiatów, samorządów województw jest trudna. Widzimy proces centralizacji, proces pozbawiania samorządów samodzielności finansowej. Mamy swój program działania, skupiony wokół edukacji, finansów, decentralizacji zadań publicznych zapisanej przecież w polskiej konstytucji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, dobrej jakości życia, która należy się wszystkim mieszkańcom.

Prezydent Szczecina i jego koledzy domagają się od rządu Prawa i Sprawiedliwości zrekompensowania ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT oraz uzupełnienia luki w finansowaniu oświaty. Chcą wprowadzenia mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez określenie jej wysokości na 3 proc. PKB, co ich zdaniem wystarczyłoby do pełnego sfinansowania zadań oświatowych. Postulują wprowadzenie samorządowej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżenie do zera stawki VAT na usługi transportu publicznego (dziś to 8 proc.) oraz stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami (dziśjest to 8 proc.).

- Nie mamy udziału w podatkach ryczałtowych dochodowych. W tej chwili znaczna część przedsiębiorców, lekarze, adwokaci, przeszła na podatki ryczałtowe - mówił Piotr Krzystek. - To oznacza, że ci podatnicy w ogóle nie generują przychodów do budżetu miasta Szczecina. To jest absurdalne i nieuczciwe. Ten podatek wzrósł w skali kraju czterokrotnie prawie w dochodach państwa i nie ma żadnego odzwierciedlenia w przychodach gminy, w której te osoby mieszkają. Takie przypadki można mnożyć. Na tym polega nieuczciwość systemu finansowania.

Pytany o to, czy sobotnia konwencja jest potwierdzeniem, że w 2024 roku znowu będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Szczecina, Piotr Krzystek odpowiedział tak:

- Na pewno do końca swojego życia będę zaangażowany w pracę samorządową, to mogę deklarować. Kocham samorząd. A w jakiej roli będę zaangażowany, to czas pokaże.©℗

Alan Sasinowski