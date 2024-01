Piotr Krzystek poinformował o separacji z żoną

Ferdek

2024-01-13 15:45:22

do puki mam z żoną jeden pkt. zaczepienia , to Halinki nie zostawię ! Nie ma dla mnie roboty , z moim wykształceniem . Pan Prezydent to ci innego : religijny , ułożony zgodnie z linią partii ,obcował z Biskupami .To człowiek wielkiego Formatu .Może właśnie za wielkiego! Zresztą teraz ludzie jak w Boga nie wieżą , to co im tam Nierozerwalny Sakrament Małżeństwa .Nie ma świętości , nie ma rodziny ! Współczuję Panu Prezydentowi . Jak mawiał Kwiczoł :" Zima idzie , a baba grzeje !" . Poukłada się !