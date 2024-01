Bulwar Chrobrego wraca do miasta (wizualizacje)

- Koszty szacujemy na ok. 100 milionów brutto - poinformował Piotr Krzystek. - To wartość całej przebudowy, łącznie z przełożeniem torowiska, modernizacją jezdni, wymianą nawierzchni, małą architekturą, wszystkimi elementami, które będą służyły i turystyce, i poprawie jakości transportu publicznego.

- Szkoda tego czasu - stwierdził wiceminister. - Najbliższa kadencja będzie się opierać na współpracy. Przed nami kolejne wyzwania. Na Łasztowni wciąż znajdują się budynki, które są niedostępne, w których walą się dachy, które są przeciwne do wizytówki naszego miasta. Zrobimy wszystko, żeby ten teren też należał do mieszkańców.

Arkadiusz Marchewka, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, zadeklarował, że powstanie nowego rządu oznacza lepszą współpracę władzy centralnej z samorządem - i odzyskanie przez Szczecin Bulwaru Chrobrego jest na to najlepszym dowodem. Przypomniał, że spór o to miejsce toczył się z poprzednią władzą siedem lat.

- Nabrzeże to perła w koronie naszego miasta - mówił prezydent podczas briefingu prasowego na Wałach Chrobrego. - Jestem pełen optymizmu, bo uważam, że dokończymy wielki proces powrotu Szczecina nad wodę. Ten powrót to cel, który od lat sobie stawiamy. Szczecinianie pokochali nabrzeża. Chcą tu przebywać. Chcą być z nich dumni.

„Bulwar Chrobrego wraca do miasta” - ogłosił we wtorek prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Samorządowe władze mają wobec tej przestrzeni swoje plany: bulwar będzie poszerzony, nabrzeże wyremontowane, układ drogowy zmodernizowany.

Aneta 2024-01-09 16:33:29 Bogucki tyle lat był wojewodą i nic nie zrobił w tej sprawie.

Rofery 2024-01-09 16:30:49 Czyli teraz likwidujemy po jednym pasie drogi w każdą stronę, robimy zatoczki, drzewka no i ścieżki rowerowe oczywiście? Ścieżki rowerowe najważniejsze! Ja to bym w ogóle zabrał te drogi samochodom i niech samochody cisną się na ścieżkach, a drogami niech jeżdżą rowery.. ;)

Jacek 2024-01-09 16:30:13 Fajnie, że będzie remont. Jeszcze fajniej byłoby, gdyby gospodarka mogła nadal się rozwijać. Przedsiębiorcy czekają na budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu i na dalszą modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej. Bo od samych spacerów po bulwarach mieszkańcy regionu się nie wzbogacą.

jhyg 2024-01-09 16:26:43 "..po budowie Zachodniego Obejścia.." - jakiej budowie? Gdyby to była trasa ułatwiająca dojazd z Gdańska do Berlina to pewnie już by dłubali tunel pod odrą. Na pierwszy odcinek "Zachodniego Obejścia" czyli DK13 z węzłem zachód przetarg miał się odbyć jeszcze w 2023 i już wyleciał z listy z braku finansowania. Fascynujące jest to jak wielu w Sz-nie mamy zwolenników PO, a jednocześnie PO ze swoją kolebką w 3mieście robi wszystko aby ubić Szczecin (od stoczni poczynając).

@Piotr 2024-01-09 16:25:00 Nie kłam. Przeczytaj dokładnie informację i nie kłam.

Brawo !!!!! 2024-01-09 16:24:58 To dobry zwiastun przyszłej Prezydentury. Ma Pan mój głos Panie Marchewka.

Marek 2024-01-09 15:56:36 Jak można ograniczyć ruch ciężarówek skoro wokół stoczni wybudowano mega magazyny i Jana z Kolna prowadzi do tych magazynów

i git 2024-01-09 15:41:04 To była jedna z obietnic wyborczych Marchewki. Jak widać na jej realizację nie trzeba było czekać zbyt długo. Bulwary Chrobrego znów należą do Szczecina.