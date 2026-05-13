Data publikacji: 13 maja 2026 r. 15:32
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2026 r. 15:39
Piotr Krzystek: Odzyskamy ponad 10 mln zł. Prezydent pochwalił się sukcesem
Fot. Dariusz Gorajski  

Szczecin odzyskuje kwotę ponad 10 mln zł. - ogłosił w mediach społecznościowych prezydent miasta Piotr Krzystek. To pieniądze z tytułu nieprawidłowo naliczonego udziału w podatku od spółek. 

- To dzięki działaniom samorządu i dzięki wsparciu senatorów Nowej Polski właśnie nam się udało - stwierdził prezydent. 

W materiale, który opublikował Piotr Krzystek, wypowiada się także jego kolega z partii Nowa Polska, senator Wadim Tyszkiewicz, który wspomina dwutygodniowy rząd Mateusza Morawickiego powstały po wyborach w 2023 roku, gdy prawica straciła władzę. Jak mówił senator, podczas tego rządu zmieniono algorytm decydujący o tym, ile pieniędzy trafi do samorządu z tytułu udziału w podatku CIT. 

-  Okazało się po roku, że jedni dostali dziesiątki milionów więcej, a inni odpowiednio mniej - tłumaczył senator. - Wykryliśmy tę nieprawidłowość i sprawiliśmy, że te pieniądze znów trafiły do gmin, miast, powiatów i województw. Chodzi o blisko 1800 samorządów i kwotę miliard czterysta milionów złotych. Ten miliard czterysta milionów trafił już na konta.©℗

(as)

 

