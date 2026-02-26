O potrzebach szczecińskiej kultury. Miasto otwarte na rozmowy z NGO'sami

W środę prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się w Kinie Pionier 1907 z organizacjami pozarządowymi, aby wysłuchać ich postulatów. Fot. Facebook/prezydent Szczecina

Prezydent Piotr Krzystek oraz dyrektor Wydziału Kultury Marta Dziomdziora spotkali się w środę 25 lutego z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz kultury. Spotkanie odbyło się w Kinie Pionier 1907.

Władze miasta zorganizowały spotkanie i debatę, aby wysłuchać postulatów szczecińskich NGO'sów w zakresie działalności kulturalnej. Ważnym pytaniem było to, czego dziś potrzebują lokalne organizacje pozarządowe?

- Organizując takie spotkanie, chcemy stworzyć przestrzeń do otwartego dialogu, wymiany doświadczeń oraz rozmowy o potrzebach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć – zapowiadała Dominika Rychlicka, zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. - Wierzymy, że tego typu wydarzenie pozwoli nam na wspólne poszukiwanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi kultury i wzmacnianiu roli NGO-sów w życiu miasta.

Po krótkim wprowadzeniu Piotra Krzystka, który skupił się na wkładzie miasta w rozbudowę infrastruktury kulturalnej i inwestycjach w instytucje, spotkanie zdominowały głosy i uwagi przedstawicieli organizacji.

W trakcie spotkania poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące finansowania przedsięwzięć kulturalnych, dostępności infrastruktury miejskiej, wsparcia oddolnych inicjatyw oraz dalszych form współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Głos zabrał jako pierwszy Krzysztof Kuźnicki ze Stowarzyszenia Kamera, które organizuje między innymi festiwal filmowy Senior Movie. Przyznał, że jest zadowolony z poziomu działań kulturalnych odbywających się w Szczecinie i powiedział, że należy "patrzeć pozytywnie" na wszystko, co dzieje się w szczecińskiej kulturze.

Padły postulaty o stworzeniu bazy organizacji pozarządowych po to, aby ich członkowie mogli się poznać i orientować w tym, czym się zajmują. Obecni na spotkaniu wspomnieli również o potrzebie stworzenia bazy lub portalu, w którym można by umieszczać informacje o dziejących się wydarzeniach.

- Planujemy spotkanie dotyczące sieciowania jesienią. Staramy się także stworzyć taki portal - zapowiedziała Marta Dziomdziora. ©℗

Agata Jankowska

