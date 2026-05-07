Dni Skandynawskie rozpoczęły się w Szczecinie po raz dwunasty [GALERIA]

Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Well connected – połączeni zdrowiem. Fot. Dariusz Gorajski

W czwartek 7 maja, w Szczecinie rozpoczęły się 12. Dni Skandynawskie, organizowane pod hasłem „Well connected – połączeni zdrowiem”. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbywa się w Edukatorium Fabryki Wody. Wydarzenie potrwa trzy dni i obejmuje debaty oraz spotkania poświęcone m.in. zdrowiu, nowym technologiom, współpracy samorządów, nauki i biznesu oraz jakości życia.

Dni Skandynawskie organizowane są w Szczecinie od 2014 roku. W poprzednich latach wydarzenie odbywało się m.in. w Technoparku Pomerania, Trafostacji Sztuki i Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Tegoroczna edycja zgromadziła przedstawicieli samorządów, uczelni, organizacji gospodarczych oraz firm związanych ze Skandynawią.

– Cieszę się, że już po raz 12. możemy organizować w Szczecinie Dni Skandynawskie. To dla Szczecina szczególny czas. Szczecin jest jednym z najważniejszych miejsc dla relacji polsko-skandynawskich i miejscem, gdzie realizuje się wiele wspólnych projektów inwestycyjnych, naukowych i kulturalnych – mówił podczas inauguracji prezydent miasta Piotr Krzystek.

Prezydent podkreślał również znaczenie współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego.

– Dziś patrzymy na zdrowie szerzej niż tylko przez pryzmat medycyny. To także jakość życia, relacje społeczne, odpowiedzialność i współpraca. O tym chcemy podczas tych dni rozmawiać – zaznaczył Piotr Krzystek.

W inauguracji uczestniczył także konsul honorowy Finlandii Adolf Wysocki, który bierze udział w Dniach Skandynawskich od pierwszej edycji wydarzenia.

– Finlandia od lat inwestuje w edukację, badania medyczne, nowe technologie i ochronę środowiska. Wysoki poziom życia, zaufanie społeczne i aktywność obywatelska tworzą system wspierający dobrostan mieszkańców. To pokazuje, że zdrowie to nie tylko leczenie, ale także sposób organizacji społeczeństwa i codziennego życia – mówił Adolf Wysocki.

Do uczestników zwróciła się także Agnieszka Zielińska, dyrektor zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

– Szczecin stał się jednym z najważniejszych miejsc rozmowy o współpracy polsko-skandynawskiej. To partnerstwo budowane jest wspólnie przez samorząd, uczelnie i biznes – podkreślała Agnieszka Zielińska.

Jak przypomniano podczas inauguracji, w województwie zachodniopomorskim działa około 230 firm ze skandynawskim kapitałem. Inwestorzy z krajów nordyckich odpowiadają za większość zagranicznych inwestycji w regionie.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony został zdrowiu i dobrostanowi. W programie znalazły się panele dotyczące zdrowia w czasach ciągłej łączności, nowych technologii medycznych oraz jakości życia mieszkańców miast. Drugiego dnia zaplanowano debaty o współpracy gospodarczej, transformacji energetycznej i rynku pracy. Trzeciego uczestnicy będą rozmawiać m.in. o edukacji, kulturze i zrównoważonym rozwoju.

Organizatorami wydarzenia są Miasto Szczecin oraz Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.©℗

(dg)

