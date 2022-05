Piknik z Food Truckami

Na Wałach Chrobrego w Szczecinie w sobotę i w niedzielę (7-8 maja) trwa Piknik nad Odrą. Jedną z jego atrakcji jest XV Festiwal Smaków Food Trucków.

To świetna okazja, by skosztować smakołyków serwowanych przez bary na czterech kółkach. Ustawiają się przed nimi spore kolejki amatorów street foodu. W ofercie m. in. tradycyjne węgierskie langosze, burgery, holenderskie kapsalony, włoskie makarony, kultowe zapiekanki, dania z dziczyzną, frytki belgijskie, czebureki czyli tatarskie smażone pierogi, a także hiszpańskie hurrosy.

(gan)