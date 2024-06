Piknik Pasji. Inicjatywy pozarządowe w jednym miejscu [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Piknik Pasji odbywa się na zakończenie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. Po raz kolejny NGO-sy spotkały się w ogrodzie INKU w sobotę, 15 czerwca, aby zaprezentować swoją działalności i pokazać się szerszej publiczności.

XVII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych rozpoczął się 10 czerwca. Na jego zakończenie, każdego roku, realizowany jest Piknik Pasji - wydarzenie, na którym organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swoją działalność. Piknik odbywa się w ogrodzie Inkubatora Sektorów Kreatywnych, czyli INKU. Udział w nim bierze kilkadziesiąt organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, kulturą, mniejszościami narodowymi, prawami obywatelskim i wieloma innymi tematami. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty, występy artystyczne, pokazy sztuk walki czy gimnastyki. Dla dzieci dostępna była strefa animacji, malowanie twarzy i dmuchany zamek.

- To doskonała okazja do spotkania się, wymiany doświadczeń oraz wspólnego spędzenia czasu w atmosferze pełnej energii i pozytywnych emocji. - informują organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Media Dizajn. Pikniku Pasji rozpoczął się o godzinie 11.00. Impreza potrwa do godziny 18.

(k)