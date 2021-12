Pikieta przed gmachem ZUT w Szczecinie. Pracownicy uczelni żądają podwyżek

Żądamy realnych podwyżek wynagrodzeń! - skandowali uczestnicy szczecińskiego protestu pracowników szkół wyższych. Poniedziałkowa pikieta przed budynkiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy alei Piastów było częścią ogólnopolskiej akcji.

- Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem - mówiła Gabriela Pasturczak z ZUT. - Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących, także w czasie pandemii, która z całą mocą unaoczniła społeczne znaczenie badań naukowych. Rząd nie wywiązał się z obietnicy 30-procentowych podwyżek w ciągu trzech lat, zawartej podczas wprowadzenia prawa o szkolnictwie wyższym w 2018 roku.

Postulaty strajkujących to 17-procentowy wzrost wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz podwyżka minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tego: systemowe zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego do 3 procent PKB.

- Nasz apel nie jest wymierzony we władze uczelni, bo one też borykają się problemem, jak poradzić sobie z obietnicami, których nie mogą spełnić, jak rozwiązać problem obiecanych płac pracownikom bez możliwości finansowych subwencji - wyjaśniała prof. Danuta Umiastowska z Uniwersytetu Szczecińskiego©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 21 grudnia 2021 r.

(as)