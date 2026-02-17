Pijany uderzył samochodem w latarnię i zasnął za kierownicą [FILM]

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 26-letni kierowca dostawczego Renault, który uderzył w latarnię na jednym z parkingów stacji paliw, a następnie zasnął w pojeździe.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który wyrządził szkody swoim samochodem i zasnął za kierownicą na parkingu przy stacji paliw. Skierowani na miejsce funkcjonariusze drogówki potwierdzili zgłoszenie. Stwierdzili oni, że w wyniku uderzenia zniszczony został klosz lampy, który spadł na zaparkowany obok pojazd, powodując kolejne uszkodzenia.

- Za kierownicą znajdował się 26-letni mężczyzna, który przyznał, że prowadził pojazd, jednak nie potrafił wyjaśnić w jaki sposób doszło do uderzenia w latarnię. Badanie stanu trzeźwości wskazało ponad 2 promile alkoholu we krwi - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komedy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Kierowcy zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Przed sądem odpowie za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie - niezachowanie należytej ostrożności na drodze wewnętrznej. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

