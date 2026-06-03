Pijany kierowca wylądował w rowie i uciekł wraz z pasażerami

Fot. KPP w Goleniowie

Mieszkaniec gminy Goleniów stracił panowanie nad samochodem i zakończył jazdę w przydrożnym rowie. Po kolizji kierowca nie pozostał na miejscu, ale uciekł wraz z pasażerami, pozostawiając uszkodzony pojazd.

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Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy zastali świadków zdarzenia. To właśnie oni wskazali funkcjonariuszom kierunek, w którym oddaliły się osoby podróżujące samochodem. Około 800 metrów dalej, na drodze w kierunku Czarnej Łąki mundurowi zauważyli trzy osoby odpowiadające rysopisom przekazanym przez świadków.

- W trakcie czynności ustalono, że kierującym pojazdem był 37-letni mieszkaniec gminy Goleniów. Mężczyzna przyznał się do spożywania alkoholu tego dnia. Przeprowadzone badanie wykazało 0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada blisko 2 promilom alkoholu w organizmie - relacjonuje sierż. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

To jednak nie koniec problemów 37-latka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym będąc pod wpływem alkoholu oraz jazdę bez wymaganych uprawnień.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

(k)

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