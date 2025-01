Pijany kierowca próbował pobić niechlubny rekord

Fot. KMP Szczecin

Próbował wyjechać oplem z parkingu przy jednym z dyskontów spożywczych, ale miał z tym poważne problemy. Przypadkowy świadek przerwał jego dalszą jazdę. Wynik badania alkomatem zaskoczył nawet policjantów.



Policjanci z koszalińskiej drogówki zostali wezwani do nietrzeźwego kierującego w Polanowie. Z relacji świadków wynikało, że kierujący oplem wyjeżdżając z parkingu przy jednym z dyskontów spożywczych miał poważne problemy z utrzymaniem kierownicy. 56-latek wykonywał niebezpieczne manewry, a w samochodzie co chwilę gasł silnik. Przerwał to świadek zdarzenia, który podbiegł do kierowcy i zabrał mu kluczyki, uniemożliwiając w ten sposób dalszą jazdę.

Mundurowi, którzy podjęli interwencję, od razu zauważyli, że mężczyzna ma wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi i składnym wypowiadaniem się. Badanie alkotestem rozwiało wszelkie wątpliwości, bo wykazało u 56-latka aż 5,2 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie spędził sylwestrową noc.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

