Pierwszy tramwaj na Sosabowskiego

Robią wciąż nowe, bezsensowne połączenia, ale by dojechać z Pomorzan na Niebuszewo musimy męczyć się naokoło. Czemu nie ma połączenia autobusowego przez Bohaterów Warszawy i Piotra Skargi. Ułatwiłoby to życie wielu mieszkańców i rozluźniło zapełnione tramwaje, które muszę zbierać całe miasto po kolei. 20 lat temu mieliśmy bardzo dobrych urbanistów - dzisiaj pogorszyli system skrzyżowań, powodując korki, i budują nic nieznaczące połączenia

Co to za nowa moda z tym skakaniem w filmie - nie mozna popatrzec az boli glowa i oczy...

2024-05-28 14:50:18

Jak przykładowy student z Polic będzie jechał na uczelnię na Żołnierską? Autobusem z Polic do Głębokiego. Tam przesiądzie się na tramwaj jadący do ronda Olszewskiego. Tam przesiądzie się na tramwaj jadący do pętli Zawadzkiego. Tam przesiądzie się na tramwaj 5 albo 7 i dojedzie na Żołnierską. Za każdym razem trzeba czekać. Nie było by takiego problemu, gdyby autobus z Polic kończył bieg na pętli Zawadzkiego albo alternatywnie np. tramwaj 5 kończył bieg na Głębokim. Stąd apel do władz miasta.