Pierwszy lipcowy weekend za nami. Wysyp nieodpowiedzialnych kierowców

jaka kara, poza mandatem, czeka tę patolę na dwóch kółkach jadącą na "podwójnym" gazie ? Dowód osobisty im zabiorą ? bo przecież nie wymaga się od nich żadnych potwierdzonych uprawnień do poruszania się po ulicy / a na hulaj-elektrykach w ogóle nie wolno im jechać po jezdni !

Kierowcy

2023-07-03 12:38:55

To, co się działo w świnoujskim tunelu woła o pomstę do nieba. Jak można tak nieodpowiedzialnie się zachowywać?