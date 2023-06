Zatrzymanie w Dobrzanach. Sądowe zakazy ma za nic

30-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności za niestosowanie się do poleceń sądu. Fot. KPP Stargard

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 30-letniemu mieszkańcowi powiatu stargardzkiego, który kolejny raz złamał sądowy zakaz.

Policjanci z Posterunku Policji w Dobrzanach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem.

– Mężczyzna podczas interwencji zachowywał się bardzo nerwowo, po chwili okazało się, co było tego powodem – mówi mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Po sprawdzeniu go w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że miał trzy aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez sąd. To jednak nie powstrzymało go przed popełnieniem kolejnego przestępstwa.

Mężczyzna nie umiał wytłumaczyć się ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania. 30-latek usłyszał kolejny zarzut za niestosowanie się do postanowienia sądu. Za popełnione przestępstwo z art. 244 kk odpowie przed sądem. ©℗

(w)