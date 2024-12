Pierwsze Pendolino odjechało ze Szczecina do Warszawy [GALERIA, FILM]

Pierwszy pociąg pendolino na trasie Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia. Fot. Piotr Sikora

Tuż przed godz. 7 w niedzielę (15 grudnia) z peronu 3 dworca Szczecin Główny wyjechał pociąg do Warszawy Wschodniej. To pierwszy rozkładowy pociąg Pendolino, który zainaugurował stałe, już ósme połączenie stolicy Pomorza Zachodniego z Warszawą.

Zgodnie z rozkładem Pendolino wyjeżdża ze Szczecina Głównego o godz. 7.41 i w Warszawie Centralnej jest o godz. 11.59. Cała podróż do stolicy trwa więc 4 godz. i 18 minut. Podobnie wygląda to w drodze powrotnej, w którą z Warszawy Centralnej Pendolino wyrusza o godz. 16, żeby na stacji Szczecin Główny być o godz. 20.18.

Na trasie Szczecin - Warszawa pociąg zatrzymuje się tylko na trzech stacjach: oprócz Poznania jest to Stargard i Krzyż, co umożliwia przesiadkę w kierunku Gorzowa. Do stolicy Wielkopolski dociera w czasie 1 godz. i 51 minut.

Przed wyjazdem pociągu odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego połączenia kolejowego ze Szczecina, które obsługuje Pendolino. Brali w niej udział m.in. Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Piotr Malepszak, podsekretarz w tym resorcie.

Wjazd Pendolino kończy - zdaniem Arkadiusza Marchewki - długi okres wykluczenia komunikacyjnego Szczecina, który z powodu remontu linii kolejowej do Poznania oraz za względu na to, że przed laty nie znalazł się w siatce połączeń obsługiwanych przez kolej dużych prędkości, stał się miastem peryferyjnym.

- Dzisiaj rusza nowy rozkład Inter City. Dla mieszkańców Szczecina oznacza dużą zmianę - powiedział Arkadiusz Marchewka. - Przez ostatnie lata byliśmy bardzo mocno wykluczeni komunikacyjnie. Podróż do Warszawy trwała nawet ponad siedem godzin. Kolej nie była konkurencyjna dla samolotu, dla samochodu… Dzisiaj to się zmienia. Stawiamy na skrócenie czasu podróży i komfort. To pociąg klasy premium. Każdy podróżny znajdzie teraz coś dla siebie. Zwiększamy ilość połączeń o połączenie pociągiem Bolesław Prus. Chciałbym Podziękowań Piotrowi Malepszakowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury, z którym od początku naszej pracy w ministerstwie myśleliśmy, jak walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym Szczecina – dodał.

Piotr Malepszak dodał, że pojawią się wkrótce również nowe połączenia na innych kierunkach. Zapewnił, że w przeszłym roku przejazd do Warszawy skróci się o kolejne 10 minut, a do Poznania zamknie w się w czasie 105 minut.

Mniej optymistycznie wygląda kwestia odbudowy połączeń lokalnych. Realizowany jest co prawda projekt Kolej Plus, który zakłada realizację 33 inwestycji w całej Polsce, nie ma jednak - jak na razie szansy - na odtworzenie wszystkich linii kolejowych bezmyślnie likwidowanych w latach dziewięćdziesiątych. Wiele mniejszych miast, w tym na przykład Myślibórz, nadal pozostanie odciętych od połączeń kolejowych. W Myśliborzu jest co prawda budynek dawnej stacji kolejowej. Nie ma jednak torów, które zdemontowano, a nawet nasypu kolejowego, który wykorzystano jako pas drogowy nowej obwodnicy samochodowej.©℗

(CK, k)

Film: Piotr Sikora