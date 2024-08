Pociąg Pendolino dojechał do Szczecina

Super sukces

2024-08-30 10:21:14

Pendolino trasę z Kołobrzegu do Koszalina pokonuje w 34 minuty nie zatrzymując się nigdzie po drodze. Tę samą trasę pociąg osobowy przewozów regionalnych, ale zatrzymując się 6 razy po drodze na stacyjkach lokalnych, pokonuje aż o 6 minut dłużej. Wystarczy spojrzeć na nowy rozkład jazdy PKP tablica 382. No taki sukces to trzeba w księdze Guinnessa zapisać. Brawo Pendolino. Puszczanie tego składu od Gdyni do Kołobrzegu i dalej to czyste marnotrawstwo sprzętu i męczenie załogi.