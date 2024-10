Szczecin zyska połączenie Pendolino

Fot. Piotr Sikora

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił w środę, że od 14 grudnia będziemy mogli podróżować najszybszym pociągiem między Szczecinem a Warszawą. Nowe rozkłady jazdy PKP przyniosą wiele zmian na całej sieci kolejowej, a mieszkańcy naszego regionu zyskają wygodniejsze i szybsze połączenia.

Pociąg Pendolino zapewni najwyższy komfort podróżowania. Choć ze względu na ograniczenia infrastruktury czas przejazdu nie ulegnie drastycznemu skróceniu, to i tak zyskamy sporo czasu. 1 godzina i 47 minut dzielić będzie Szczecin od Poznania. Pociąg z Warszawy Centralnej do Szczecina wyruszy o 16, a w stolicy województwa zachodniopomorskiego będzie o 20.17. Ceny biletów na nowej trasie zostaną podane wkrótce. Nowe rozkłady jazdy PKP Intercity to dobra wiadomość dla wszystkich podróżujących koleją. Pendolino w Szczecinie to początek nowych możliwości i większej wygody.©℗

(dg)