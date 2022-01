Pierwsze dni zmian w organizacji ruchu. Samowolka na Kolumba

Przestawione pachołki i barierki, auta zaparkowane w miejscach, w których nie powinno ich być, jazda na pamięć i niewielkie na razie zatory, będące wynikiem bezczelności kierowców - tak wyglądały pierwsze dwa dni zmian w organizacji ruchu na szczecińskiej ul. Kolumba. Jeśli policja i straż miejska nie wystawią patroli, to od poniedziałku (10 stycznia) - przy zwiększonym ruchu - będzie tylko gorzej.

Przypomnijmy: ruch tramwajów od ul. Wyszyńskiego do Pomorzan został wstrzymany. Zastępcze autobusy kursują z pl. Żołnierza Polskiego, ale objazdem przez ul. Potulicką, Piekary okolice szpitala na Pomorzanach do pętli tramwajowej. Dopiero w drodze powrotnej na ul. Kolumba wjeżdżają pod wiaduktem kolejowym i jadą w kierunku Dworca Głównego. To same zasady obowiązują inne pojazdy - od ul. Dąbrowskiego do ul. Nowej odbywa się tylko w jednym kierunku. Także jezdnią przy samym dworcu ruch odbywa się w kierunku przeciwnym. niż dotychczas. Jednak mimo wyraźnego i czytelnego oznakowania wielu kierowców ignoruje nowe zasady. Przez to dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji, zatorów i zawracania w miejscu niedozwolonym.

Dla jadących od mostu Długiego do Dworca PKP wytyczono objazd trasą Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa, dla jadących od mostu Długiego do ul. Kolumba trasą Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Kopernika – Narutowicza – Piastów – pl. Szyrockiego - Dąbrowskiego, a dla jadących od ul. Kolumba do ul. Energetyków trasą Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – Energetyków.

Zamknięcie części ul. Kolumba to część tzw. torowej rewolucji. Przy okazji wymiany torowiska wyremontowane zostaną jezdnie, chodniki, oświetlenie i cała infrastruktura podziemna, na ul. Kolumba i w al. Powstańców Wielkopolskich, a pętla tramwajowa na Pomorzanach zostanie rozbudowana. Prace potrwają 2 lata. ©℗

