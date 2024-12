Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Uroczysty charakter miała pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Na pierwszym posiedzenie spotkała się Młodzieżowa Rada Miasta Barlinka. W jej trakcie wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza. Inauguracyjną sesję, do czasu wyboru przewodniczącego MRM, poprowadziła burmistrz Bernarda Lewandowska.

Sesji przysłuchiwała się młodzież z barlineckich szkół, radni barlineckiej Rady Miejskiej z jej przewodniczącym Cezarym Michalakiem. Były poczty sztandarowe.

Po złożeniu ślubowania i odebraniu z rąk burmistrz Barlinka stosownych zaświadczeń, skład MRM przedstawia się następująco: Paulina Bartoszewicz, Blanka Juszkiewicz, Gracjan Kanarek, Maria Królikowska, Maciej Parniak, Amelia Piasecka, Oliwier Roszak, Marta Sulikowska, Marcel Szczepaniak, Filip Szczerba i Hanna Szyszko. W wyniku tajnych wyborów, przewodniczącym MRM został Oliwier Roszak.

Wiceprzewodniczącymi MRM zostały Maria Królikowska i Marta Sulikowska. Sekretarzem Maciej Parniak. W kolejnym punkcie obrad radny Marcel Szczepaniak wystąpił z wnioskiem o poprawę oświetlenia na stadionie miejskim przy ul. Sportowej. Po to, aby służył on chętnym w czasie, kiedy zapadnie zmrok. Burmistrz B. Lewandowska, odnosząc się do słów radnego, poinformowała, że radny otrzyma odpowiedź na przedstawiony temat, na piśmie. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA