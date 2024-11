Młodzi rajcy już biorą się do pracy

Uroczysta pierwsza sesja odbyła się pod przewodnictwem Pawła Bartnika – przewodniczącego Rady Miasta Szczecin, który nie tylko powitał wszystkich nowych radnych, ale również omówił z młodzieżą cele i wyzwania, które stoją przed nimi w nowej kadencji. Wśród gości znaleźli się także Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, Patryk Jaskulski, poseł na Sejm RP oraz były już przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin kadencji 2023/2024 – Maksymilian Gaszewski. Fot. Sebastian WOŁOSZ

Trzydziestu ośmiu młodych szczecinian tworzy nową Młodzieżową Radę Miasta. W minionym tygodniu gremium wyłonione w wyborach do samorządów szkolnych odbyło już pierwszą sesję. Młodzi ludzie złożyli uroczyste ślubowanie, które jest zobowiązaniem do pracy na rzecz szczecińskiej młodzieży oraz lokalnych społeczności.

Młodzieżowa Rada Miasta wybierana jest już czwarty rok z rzędu, za każdym razem na roczną kadencję. Rada złożona jest z uczniów szkół ponadpodstawowych, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych, a za zadanie ma zintegrowanie nastolatków z liceów, techników i szkół branżowych, a także aktywizację swoich kolegów z ławek szkolnych do lepszego i skuteczniejszego prospołecznego działania. Poprzednia rada, której kadencja zakończyła się we wrześniu tego roku, mogła się pochwalić nowym projektem „Work In Progress”, który pierwszy raz odbył się w Szczecinie w TechnoParku Pomerania. Wydarzenie to miało na celu wyrobienie u młodzieży pożytecznych nawyków finansowych oraz wyedukowanie ich na temat wielorakich ścieżek rozwoju zarówno w naszym kraju jak i na świecie. Radni – uczniowie mocno zaangażowali się także w tworzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Aktywnie uczestniczyli w konstruowaniu „Analizy potrzeb i problemów młodzieży”, którą bardzo mocno akcentowano przy powstawaniu pionierskiego w skali kraju szczecińskiego programu wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży. Członkowie rady byli także obecni na Szczecińskim Forum Młodzieży i wielu innych wydarzeniach.

Przed nową radą nowe wyzwania i praca na rzecz młodych ludzi ze stolicy Zachodniopomorskiego. Jednak oprócz obradowania, czeka ich także praca w komisjach, opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży oraz współtworzenie dokumentów strategicznych Szczecina związanych z nastoletnimi mieszkańcami miasta. Reprezentanci szkół będą mieli okazję zabierać głos na sesjach „dorosłej” Rady Miasta, współpracować z miejskimi radnymi na posiedzeniach komisji, kontaktować się z instytucjami i organizacjami krajowymi, a nawet międzynarodowymi.

Nowa rada już się ukonstytuowała i wybrała swoje prezydium. Przewodniczącą w kadencji 2024/2025 została Paulina Basińska, uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Gremium ma dwóch wiceprzewodniczących – Jakuba Dołęgę z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Gracjana Cytlocha, ucznia Technikum Ekonomicznego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Funkcję sekretarza rady będzie pełniła Julia Kądziołka, kształcąca się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego.

(kel)