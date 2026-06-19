Pchli targ i lista (osiedlowych) życzeń

„Mydło i powidło”, czyli pchli targ na os. Słonecznym – już w sobotę (20 czerwca). Fot. Waldemar KULPA

Deptak przy Pomniku Niepodległości na jeden dzień zmieni się w pchli targ pod wiele mówiącym hasłem: „Mydło i powidło”. W kim drzemie żyłka poszukiwacza skarbów i łowcy staroci, takiej okazji na pewno nie odpuści. Jest jeszcze jeden powód, dla którego już w sobotę będzie warto tam zajrzeć: na stoisku miejscowej Rady Osiedla pojawi się bowiem specjalna „skrzynka marzeń”.

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Radni ze Słonecznego zapewniają: „Chcemy lepiej się wsłuchać w potrzeby, pomysły i sugestie mieszkańców naszego osiedla”. Właśnie z myślą o nich podczas pchlego targu – na stoisku miejscowej RO – stanie specjalna „skrzynka życzeń”, do której mieszkańcy będą mogli wrzucać swoje propozycje, spostrzeżenia, pomysły na zmiany oraz informacje o sprawach, które wymagają uwagi. Każda z nich potem trafi pod obrady RO.

– Nie zawsze jest możliwość uczestniczenia w spotkaniu Rady Osiedla Słoneczne. Dlatego taka forma kontaktu pozwoli każdemu mieszkańcowi zabrać głos i mieć wpływ na sprawy naszego osiedla. Zachęcamy do skorzystania ze skrzynki. Razem możemy sprawić, że Osiedle Słoneczne będzie lepszym miejscem do życia – zapewniają osiedlowcy.

Miejscowa Rada Osiedla jest też organizatorem pchlego targu na deptaku przy Pomniku Niepodległości. Jego skarby – jak też „skrzynka życzeń” – będą dostępne już w sobotę (20 czerwca) – w godz. 10-14.

– Kto szuka ciekawych, oryginalnych i niebanalnych przedmiotów. Albo też chce przekazać w dobre ręce własne starocie. Dla tego „Mydło i powidło” z pewnością będzie dobrą okazją – do kupowania, sprzedawania lub wymiany: nowych i używanych przedmiotów codziennego i niecodziennego użytku. ©℗

(an)

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