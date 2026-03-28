Niedziela na Pogodnie. Wyzwanie dla poszukiwaczy skarbów

Fot. Ryszard PAKIESER

Szukasz ciekawych okazów? Chcesz się pozbyć staroci? Pchli Targ na Pogodnie z pewnością będzie okazją do kupowania, sprzedawania lub wymiany: nowych i używanych przedmiotów codziennego i niecodziennego użytku, dzieł sztuki oraz rękodzieła, gier, zabawek, książek, a też gratów i różnorodnych szmatek.

REKLAMA

To bodaj najpopularniejsza z inicjatyw Rady Osiedla Pogodno, a na pewno ciesząca się największym zainteresowaniem Szczecinian. Mowa właśnie o „Pchlim targu”, który cyklicznie jest organizowany na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego (przy ul. Brodzińskiego). Najbliższe jego wydanie już w niedzielę (29 marca) – szczególne, bo połączone z jarmarkiem wielkanocnym.

Czas na udział w tym wydarzeniu – zaplanowanym w godz. 10-15 – powinien zarezerwować sobie każdy, w kim drzemie pasja odkrywcy i poszukiwacza skarbów, komu sprzyja fortuna i szczęście łowcy okazji. Kto się spóźni, ten na następną szansę będzie musiał czekać blisko miesiąc – do 19 kwietnia.

(an)

REKLAMA