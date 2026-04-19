Pchli targ: gratka dla każdego [GALERIA]

Fot. Arleta Nalewajko

Tłumy na pchlim targu na Pogodnie. Stoiska szczelnie wypełniły cały Plac Waleriana Pawłowskiego. Można na nich znaleźć dosłownie wszystko - od gier planszowych, przez obrazy i książki, sprzęt turystyczny i meble, po ciuchy i zabawki. W specjalnej pod względem cenowym ofercie jest szkło oraz porcelana z okresu wczesnego PRLu i starsze, a także przedmioty o wartości dużo bardziej historycznej, jak choćby oryginalny rower Stoewera.

Powinni się spieszyć ci, którzy chcieliby jeszcze skosztować ze swoistego rogu obfitości z drugiej ręki. Szansa dla łowców skarbów tylko dziś (19 kwietnia) i wyłącznie do godz. 15.

Uwaga dla kierowców, wszystkie przyległe do pchlego targu ulice są zastawione samochodami. Najbliższe wolne - co najmniej dwie przecznice poza Placem Pawłowskiego. Organizatorzy - Rada Osiedla Pogodno - przypominają o nieblokowaniu bram nieruchomości. ©℗

