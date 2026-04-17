Weekend łowców skarbów. Towarzyskie targowanie szczecinian

Impuls przyszedł z Pogodna. Za tym przykładem pchle targi pojawiały się w okazjonalnie w różnych punktach miasta: od Majowego i Starego Miasta po Gumieńce. Szczecinianie pokochali polowanie na tzw. okazje z drugiej ręki. Na co dowodem najbliższy weekend: sobotnie „Mydło i powidło" na deptaku przy Pomniku Niepodległości oraz niedzielna klasyka na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego.

Jako pierwszy - już w sobotę (18 kwietnia), w godz. 10-14 - wystartuje pchli targ na Słonecznym. Organizowany przez miejscową Radę Osiedla pod oryginalnym hasłem: „Mydło i powidło". Miejscem polowania na skarby będzie deptak przy Pomniku Niepodległości, opodal ul. Rydla. Z założenia - jak przekonują organizatorzy - ma to być kameralna impreza. Ograniczona do osób prywatnych oraz dzieci pod opieką jednego rodzica, czyli maksymalnie do 50 wystawców - wśród których nie będzie profesjonalnych handlowców, a wyłącznie społecznicy. Dlatego wszyscy zainteresowani - potencjalni wystawcy „Mydła i powidła" są proszeni o zgłoszenia SMSowe pod numer telefonu: 660 708 194.

Natomiast w niedzielę (19 kwietnia) - kto szuka ciekawych, oryginalnych i niebanalnych przedmiotów albo też chce przekazać w dobre ręce własne starocie, dla tego dobrą okazją do kupowania, sprzedawania lub wymiany: nowych i używanych przedmiotów codziennego i niecodziennego użytku, dzieł sztuki oraz rękodzieła, gier, zabawek, książek, a też gratów i różnorodnych szmatek - będzie pchli targ na Pogodnie. Otworzy się na krótko: w godz. 10-15.

W kim drzemie pasja odkrywcy i poszukiwacza skarbów, komu sprzyja fortuna i szczęście łowcy okazji - ten już powinien sobie rezerwować czas na weekendowe pchle targi w Szczecinie. ©℗

(an)

