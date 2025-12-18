Przy ścianie płaczu będzie zabawa - biesiada sąsiedzka

Przy „ścianie płaczu” – już w sobotę – odbędzie się biesiada sąsiedzka i pchli targ, w tym rękodzieła. Wstęp wolny, a wszyscy mile widziani. Fot. materiały organizatora

Pchli targ z ofertą specjalną i wyrobami lokalnych firm – od rzemiosła po piekarnie i gastronomię, przy muzyce, z ciepłą zupą i napojami dla każdego. Wszystko to, okraszone niebanalnymi atrakcjami i dobrym humorem – już w najbliższą sobotę na przedwigilijnej biesiadzie sąsiedzkiej, jaka odbędzie się przy „ścianie płaczu” w Szczecinie.

REKLAMA

W okresie przedświątecznych przygotowań przyda się odrobina beztroskiej zabawy.

– Chcemy się bawić, poznawać, integrować. Sami mieszkańcy, bo lokalnej rady osiedla nie zdołaliśmy wybrać i ukonstytuować. Dlatego bez zastrzyku wielkich pieniędzy, ale za to z pasją zapraszamy do udziału w biesiadzie sąsiedzkiej – zachęca Tomasz Dalski, współorganizator wydarzenia. – Będzie miło i wesoło, jedzenie i zabawa. Przychodźcie: będziecie bardzo mile widziani.

W trakcie sobotniej imprezy (20 grudnia) – jaka wystartuje już o godz. 14 – będzie warzona zupa warzywna dla wszystkich, a przy okazji pchlego targu – zbierane fanty na przyszłoroczną edycję WOŚP oraz karma dla społecznych karmicieli kotów z rejonu os. Śródmieście-Zachód oraz Centrum. ©℗

(an)

REKLAMA