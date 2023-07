Pawilony przy pl. Adamowicza. Mozaika za kioskiem zostanie [GALERIA]

Mozaika opisana jako „przejście za kioskiem, pawilon przy pl. Adamowicza” ma być zachowana w nowej zabudowie Fot. Ryszard PAKIESER

Betonowe pawilony w centrum Szczecina mają zniknąć. Zastąpi je nowa zabudowa po obu stronach pl. Adamowicza. Klienci znajdujących się tam obecnie sklepów, banku, fast foodu czy pubu mogą być jednak spokojni: nie stanie się to zbyt szybko. Uchwała w tej sprawie ma być przyjęta, ale miasto dopiero pracuje nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.



- Wyburzone mają zostać pawilony wybudowane tu w latach 60. XX w. - przypomina radny Patryk Jaskulski. - W związku z tym trwają prace nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. W jednym z pawilonów przeznaczonym do wyburzenia, należącym do miasta, jest mozaika ujęta w przewodniku po „Szczecińskich Mozaikach”.

Opisana jako „przejście za kioskiem, pawilon przy pl. Adamowicza”. O planach wyburzenia pawilonów informowaliśmy kilka tygodni temu. Nieznany był wtedy los mozaiki, która wciąż może być jedną z atrakcji dla turystów.

- W Szczecinie zinwentaryzowanych jest ponad 130 kompozycji dekoracyjnych, które są mozaikami bądź kolażami z mozaiką. Są one niewątpliwie atutem i ciekawostką miasta, dziedzictwem powojennego i Polskiego Szczecina - podkreśla Patryk Jaskulski. - Warto również przypomnieć, że miasto w ostatnim czasie zdecydowało się na zachowanie mozaiki Sławomira Lewińskiego w przebudowywanym budynku Szczecińskiego Domu Sportu. Tym samym zachowanie mozaiki przy pl. Adamowicza byłoby konsekwentnym działaniem miasta.

Mozaiki są rozsiane po całym mieście. Większość jest w dobrym stanie, ale wiele znajduje się we wnętrzach obiektów użyteczności publicznej.

- Ta mozaika nie jest objęta ochroną konserwatorską na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Niezależnie od tego dzieło to stanowi ciekawy i wartościowy akcent plastyczny o znaczeniu lokalnym, charakterystyczny dla sposobu dekorowania gmachów użyteczności publicznej i budynków handlowych powstałych w latach 60. i 70. XX w - przyznaje Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. - Mozaika znajduje się w kompleksie pawilonów zlokalizowanych przy reprezentacyjnym Złotym Szlaku, który prowadzi przez miasto aż do terenów zieloni, lasów i parków. W opracowywanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Adamowicza" w Szczecinie dwukondygnacyjna zabudowa wskazana zostanie do likwidacji.

Zastąpi ją inna zabudowa, ale w planie ma znaleźć się zapis, nakazujący inwestorowi odtworzenie mozaiki. Atrakcyjny punkt na szlaku turystycznym nadal więc ma cieszyć. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI