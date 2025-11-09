Niedziela, 09 listopada 2025 r. 
„Patriotyczne śpiewanie” w Teatrze Letnim [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 09 listopada 2025 r. 15:45
Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2025 r. 16:02
„Patriotyczne śpiewanie” w Teatrze Letnim
Fot. Piotr Sikora  

Czy można bardziej optymistycznie i radośnie obchodzić polskie Święto Narodowe i zarazem kolejną rocznicę odzyskania niepodległości niż śpiewając i tańcząc?

Film: Karol Ciepliński 

Na to pytanie w wiadomy sposób odpowiedziała Szczecińska Agencja Artystyczna, która zorganizowała koncert pod wymownym hasłem „Patriotyczne Śpiewanie”.

W samo południe w amfiteatrze wybrzmiały więc dobrze znane każdemu Polakowi pieśni, takie choćby jak „My, Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy „Pałacyk Michla”, czyli wojenny hymn harcerskiego batalionu „Parasol”. Zanim jednak „Szczecinianie” wykonali wyżej wymienione patriotyczne utwory, najmłodsza sekcja tego zespołu, razem z publicznością, odśpiewała hymn Polski.

(CK)

