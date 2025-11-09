„Patriotyczne śpiewanie” w Teatrze Letnim [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Czy można bardziej optymistycznie i radośnie obchodzić polskie Święto Narodowe i zarazem kolejną rocznicę odzyskania niepodległości niż śpiewając i tańcząc?

Film: Karol Ciepliński

Na to pytanie w wiadomy sposób odpowiedziała Szczecińska Agencja Artystyczna, która zorganizowała koncert pod wymownym hasłem „Patriotyczne Śpiewanie”.

W samo południe w amfiteatrze wybrzmiały więc dobrze znane każdemu Polakowi pieśni, takie choćby jak „My, Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy „Pałacyk Michla”, czyli wojenny hymn harcerskiego batalionu „Parasol”. Zanim jednak „Szczecinianie” wykonali wyżej wymienione patriotyczne utwory, najmłodsza sekcja tego zespołu, razem z publicznością, odśpiewała hymn Polski.

(CK)

